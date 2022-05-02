Uğurcan Çakır, altyapısından yetiştiği Trabzonspor ’da yıllardır hayalini kurduğu şampiyonluğa ulaştı. Kaptan, sezon başından bu yana gösterdiği performansla pek çok maçın kahramanıydı. Milli eldiven şampiyonluk maçına da damga vurdu, yaptığı penaltı kurtarışıyla gecenin adamı oldu. Özellikle derbilerde kalesinde devleşen Uğurcan, yüzde 83’lük kurtarış yüzdesiyle ligin en iyisi. Başarılı file bekçisi maç başına 0.84 gol yeme ortalaması yakalarken zirvede bulunuyor. Süper Lig ’in altın eldiveni, 33 lig maçında toplam 28 kez topu ağlarında gördü. Ligin en az gol yiyen kalecisi durumundaki Uğurcan, bu sezon 3 kez penaltıdan rakiplerine geçit vermedi.



