Bordo-Mavililer'de kritik maç öncesinde 3 önemli eksik bulunuyor. Geçen sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Trabzonspor'un dev maçta sağ ve sol beki oynayamayacak. Pereira ve Marlon sakatlıkları nedeniyle bu akşam takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Hosseini'nin de ağrıları sebebiyle kadroda olması beklenmiyor. Geçen günkü idmanda çapraz bağları kopan ve 6 ay forma giyemeyecek olan Anders Trondsen de karşılaşmada süre alamayacak. Sakatlığı devam eden Yusuf Sarı ile izolasyonda olan Bilal de dev maçta görev yapamayacak. Fırtına'nın bir eksiği de Norveç'te bulunan Alexander Sörloth...