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Trabzonspor'da Taha Cevahiroğlu dikkatleri üzerine çekti

Yetiştirdiği genç futbolcularla Türk futboluna damga vuran Trabzonspor'da genç sağ bek Taha Cevahiroğlu'nun yakın zamanda A takımla birlikte antrenmanlara çıkması bekleniyor.

15 Şubat 2021, Pazartesi 10:32 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Taha Cevahiroğlu dikkatleri üzerine çekti

Yetiştirdiği genç futbolcularla Türk futboluna damga vuran Trabzonspor'da genç sağ bek Taha Cevahiroğlu'nun yakın zamanda A takımla birlikte antrenmanlara çıkması bekleniyor. 

Bordo mavili takımla 2020 yılında 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Cevahiroğlu, U19 Milli Takımı'nın 24 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen kampına da katıldı. 

HÜCUMCU BEK 

Geçen sezon pandemi nedeniyle ertelenen lig maçlarına kadar Trabzonspor U 19 takımıyla 18 maça çıkan Cevahiroğlu 3 gol atarken, 4 de asist yapma başarısı gösterdi. Güçlü fiziğiyle savunmada etkili bir oyun sergileyen 18 yaşındaki oyuncu takımına hücum katkısı da sağlıyor.

DHA


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