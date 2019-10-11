Trabzonspor’a büyük umutlarla transfer edilen Sturridge, her geçen gün açığını biraz daha kapatırken, teknik heyet de onu ilk 11’e monte etmenin yollarını arıyor.

O nedenle milli takıma verilen arayı büyük bir fırsat olarak gören Ünal Karaman’ın antrenmanlarda İngiliz futbolcuyu as takımla beraber deneyeceği, son kararı ise Gaziantepspor ile oynanacak maçtan hemen önce vereceği bildirildi.

1-0’dan 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor mücadelesinde Sörloth’a 1 gol asisti yapan, nefis bir şutu da direkte patlayan 30 yaşındaki futbolcunun da gözü Ünal Karaman’da olacak. İlk golünü bir an önce atıp kendisine büyük destek veren taraftarını selamlamanın hayalini kuran Sturridge’in kimi yedek kulübesine oturtacağı ise merak konusu.