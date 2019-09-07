Aylar süren görüşmeler sonucunda transfer edilen Daniel Sturridge geri sayımda... Sezonun sona ermesinin ardından Liverpool’dan ayrılan ve transferin son günlerine doğru Trabzonspor’a katılan İngiliz yıldız, hazırlık dönemini kaçırdığı için fizikkondisyon açısından takım arkadaşlarının gerisinde kalmıştı. Teknik heyet de 30 yaşındaki oyuncuya özel program vermişti. Bu program dahilinde ekstra çalışmalar yapan Sturridge, takıma verilen 4 günlük izinde de boş durmadı.

Milli arayı değerlendiriyor

İngiltere’de çalışmalarını sürdüren deneyimli futbolcu, izinin sona ermesiyle birlikte dün Trabzon’a döndü. Milli arada eksiklerini kapatmayı hedefleyen yıldız oyuncu artık geri sayıma geçti. Bir an önce formuna kavuşmak isteyen Sturridge artık Bordo-Mavili forma ile sahaya çıkmak için gün sayıyor.