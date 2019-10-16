Süper Lig’de Beşiktaş ile Rizespor karşılaşmalarını kazanarak milli araya moralli giren Trabzonspor, Gaziantep FK provalarına devam ederken, sağlık ekibi ve teknik heyet de seferberlik ilan etti.

Teknik direktör Ünal Karaman ve ekibi, geldiği günden bu yana fizik-kondisyon açığı bulunan İngiliz yıldız Daniel Sturridge’i, takım arkadaşlarının seviyesine getirmek için yoğun mesai harcıyor.

Milli arada ekstra çalışmalar yapan 30 yaşındaki oyuncu, dün takımdan ayrı olarak kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Tecrübeli oyuncu, Gaziantep karşılaşmasında forma giymek için sıkı bir programla çalışıyor.

Maç saatinde belli olacak

Önceki gün idmanda sakatlanan ve antrenmana devam edemeyen Obi Mikel’in de kontrolleri yapıldı. MR’ı çekilen oyuncunun, ön adalesinde zorlanma tespit edildi.

Nijeryalı yıldızın, cumartesi günü oynanacak Gaziantep mücadelesinde forma giymesi zor gözükse de Karaman, sağlık ekibinden yoğun bir tedavi talep etti. 32 yaşındaki oyuncunun son durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.