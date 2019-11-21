Trabzonspor'da Sturridge ve Ekuban takımdan ayrı çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Daniel Sturridge ve Caleb Ekuban takımdan ayrı çalıştı.

21 Kasım 2019, Perşembe 20:28 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Sturridge ve Ekuban takımdan ayrı çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Filip Novak ve Abdülkadir Ömür katılmadı. Daniel Sturridge ve Caleb Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlıklı çalıştı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından 23 Kasım Cumartesi günü oynayacağı karşılaşma için Ankara’ya hareket edecek.

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