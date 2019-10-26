Trabzonspor’da Sturridge, Başakşehir karşısında zor

Trabzonspor’da ağrılarının artması üzerine son dakikada Krasnodar kadrosundan çıkarılan Sturridge cephesindeki gelişmeler taraftarları pek de memnun edecek türden değil.

İngiliz futbolcu, dünkü antrenmana sakatlığı bulunan Abdülkadir ve Ekuban gibi katılamadı.

Ligde oynanan son Gaziantep karşılaşmasında ilk golünü atan yıldız oyuncunun, durumu için teknik heyet ile sağlık ekibi yakın temas halinde. Ancak büyük bir son dakika sürprizi olmazsa Sturridge’in pazartesi günkü Başakşehir mücadelesinde sahaya çıkma ihtimali çok az görünüyor.

Bordo-Mavili futbolcunun yokluğunda bu bölgede kimin oynayacağına ise teknik direktör Ünal Karaman pazar günü yapılacak taktik antrenmanda karar verecek.