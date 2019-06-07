Trabzonspor'da stopere yeni aday: Bruno Manga

Trabzonspor savunmadaki kaliteyi artırmak için girişimlerini sürdürüyor. Bordo-Mavili takım Cardiff’in Gabonlu stoperi Bruno Ecuele Manga’yı listesinin en üst sırasına yazdı.

07 Haziran 2019, Cuma 06:01
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Trabzonspor'da stopere yeni aday: Bruno Manga

Savunmadaki rotasyonu ve kaliteyi artırmak isteyen Trabzonspor, Campi’nin yanı sıra bir ismi daha kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu doğrultuda bonservisi elinde olan isimleri takibine alan Bordo-Mavililer, İngiltere Premier Ligi’nde küme düşen Cardiff’in Gabonlu stoperi Bruno Ecuele Manga’yı listesinin en üst sırasına yazdı.

Bu sezon ligde tek bir maç kaçırmayan 30 yaşındaki oyuncu ile önümüzdeki günlerde temas kurulacak. Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, tecrübeli futbolcu için tüm şartları zorlayacak. Manga’nın, Trabzonspor dışında Avrupa’dan birkaç tane daha talibi olduğu da gelen haberler arasında.

Manga’nın, Avrupa Ligi kozu nedeniyle Fırtına’ya sıcak bakabileceği öğrenildi.

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