Trabzon stoper transferi için ince eleyip sık dokuyor... Lider bir stoper arayan Karadeniz Fırtınası'nda gündeme gelen son isim İtalyan Andrea Ranocchia oldu... İsmi daha önce Galatasaray ile de anılan 31 yaşındaki yıldız İnter'de yeteri kadar forma şansı bulamıyor. Teknik Direktör Conte ile yıldızı barışmayan Ranocchia da takımdan ayrılmak istiyor.

SADECE 2 MAÇTA FORMA GİYDİ

İnter ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan tecrübeli oyuncunun transferinin bu hafta netleşmesi bekleniyor. Ranocchia bu sezon İnter ile sadece 2 maçta forma giydi. İtalyan stoper 21 kez milli takımda oynadı.

HAVADAN GEÇİT VERMİYOR

Andrea Ranocchia 1,95 metrelik boyuyla hava toplarında rakip forvetlere geçit vermiyor.

Kaynak: Takvim