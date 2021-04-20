Sezon sonu kontratı bitecek olan Hosseini ile uzun süredir temas halinde olan Trabzonspor Yönetimi, oyuncuyla anlaşabilmiş değil. İranlı stoperin menajeri görüşmelerde sıkıntı yaratırken, Bordo-Mavililer alternatif isimlere yöneldi.

Fırtına’nın radarında iki yerli savunmacı var: Alpaslan Öztürk ve Arda Kızıldağ...

Geçtiğimiz yıl da gündemde olan Alpaslan’ın sözleşmesi, lig sonunda Göztepe ile bitiyor. A Milli Takım kadrosuna çağrılan Alpaslan ile başta Galatasaray olmak üzere diğer büyük kulüpler de ilgileniyor. Arda ise bu sezon gösterdiği performansla vitrine çıktı. Gençlerbirliği’nin 22 yaşındaki stoperinin 1 yıl kontratı var. Arda Kızıldağ’ın adı Beşiktaş’la da ciddi şekilde geçiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, iki ismi de beğendiği öğrenildi.



