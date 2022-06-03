Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda sağ stoper bölgesine ilk etapta tecrübeli bir oyuncunun takviye edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Bu bölge için yerli alternatiflerle görüşülse de son dönemde Jerome Boateng ismi daha ön plana çıktı. Ancak Alman stoper için maaşının yarısını ödeyerek oyuncuyu 1 yıllığına kiralama teklifine henüz Lyon'un cevap vermemesi üzerine bordo-mavililer, listedeki bir diğer isme yöneldi.

FELİPE'NİN MENAJERİNE ULAŞILDI

Trabzonspor geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'de 35 maçta forma giyen Brezilyalı stoper Felipe için kolları sıvadı. Kariyerinde Corinthians ve Porto gibi takımların formasını giyen ayrıca Brezilya Milli Takımı'nda da oynayan Felipe'nin Atletico Madrid ile sözleşmesi haziran ayı sonunda sona erecek. Bu nedenle 33 yaşındaki oyuncuda daha net adımlar atabileceğini düşünen bordo-mavili yönetim, Boateng'den haber beklerken, Brezilyalı yıldızın da menajeriyle temasa geçti ve teklifini hazırlamaya başladı.