Forvet ve sol bek transferlerini öncelik olarak belirleyen Trabzonspor, orta sahayı da Hamsik’le güçlendirmeyi planlıyor. Bordo-Mavililer, 3 bölgeye takviye yaptıktan sonra stoper konusunu değerlendirecek.

Edgar ve Hugo’yu kesinlikle kadroda tutacak olan Fırtına’da, teknik direktör Abdullah Avcı, Hüseyin Türkmen’in satılmasını istemedi. Genç stoper Ahmetcan’ı da alternatif gibi kullanacağını belirtti. Fırtına, mali şartlara uyması halinde yedek bir stoper daha alacak.











