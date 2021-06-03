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Trabzonspor'da stoper transferi sona bırakıldı

Transferin hızlı takımı Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesine göre hareket eden Bordo Mavili yönetim, stoper transferini sona bırakma kararı aldı.

03 Haziran 2021, Perşembe 09:15 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da stoper transferi sona bırakıldı

Forvet ve sol bek transferlerini öncelik olarak belirleyen Trabzonspor, orta sahayı da Hamsik’le güçlendirmeyi planlıyor. Bordo-Mavililer, 3 bölgeye takviye yaptıktan sonra stoper konusunu değerlendirecek.

Edgar ve Hugo’yu kesinlikle kadroda tutacak olan Fırtına’da, teknik direktör Abdullah Avcı, Hüseyin Türkmen’in satılmasını istemedi. Genç stoper Ahmetcan’ı da alternatif gibi kullanacağını belirtti. Fırtına, mali şartlara uyması halinde yedek bir stoper daha alacak.


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