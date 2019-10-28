Trabzonspor’da Sosa’ya yardım timi hazır

Trabzonspor’da takımının kendisine en ihtiyaç duyduğu dönemde elini taşın altına koyan ve hiçbir maçta mücadeleden kaçmayan Jose Sosa, Başakşehir karşılaşmasında da Ünal Karaman’ın en güvendiği isim olarak dikkat çekiyor.

34 yaşında olmasına rağmen hemen hemen her maçta oynayan ve son olarak perşembe günü Krasnodar mücadelesinde 90 dakika sahada kalan Arjantinli yıldız, bu akşam da 11’de görev yapacak. Ancak Trabzonspor’un orta sahasında iki önemli eksik bulunuyor.

Sakatlıkları devam eden Obi Mikel ile Abdulkadir Parmak kritik mücadelede forma giyemeyecek. Bu doğrultuda da tüm yük Sosa’nın üzerinde olacak. Ancak Bordo- Mavili futbolcular, olabildiğince tecrübeli oyuncuya saha içerisinde yardım etmeye çalışacak