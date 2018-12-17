Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçından sonra Burak ve Onur kadro dışı kalmış, kaptanlık pazubandı da Jose Sosa’ya verilmişti.

3 haftadır çok etkili bir performans ortaya koyan Arjantinli yıldız, Vodafone Park’taki Beşiktaş mücadelesinde de Rodallega’nın golünde adrese teslim bir orta yaptı.

İkinci yarının başında 2 farkı bulan Trabzonspor’da her şey güzel gidiyordu ki, Sosa’nın sakatlanması tüm planları alt üst etti.

65. dakikada Atiba ile mücadelesinde bileğinden sakatlanan Sosa’nın yerine Batuhan oyuna girdi. Bu dakikadan sonra oyunun hakimiyetini kaybeden Fırtına, Mustafa’nın son saniye golüyle yıkıldı.