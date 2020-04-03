Koronavirüs tüm dünyada futbola ağır darbe indirirken, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Trabzonspor’un kaptanı Jose Sosa da geleceği ile ilgili nasıl bir adım atılacağını sabırsızlıkla bekliyor.

Milliyet'in haberine göre; tecrübeli futbolcu, Arjantin’de bir radyoya yaptığı açıklamada, “Trabzonspor ile sözleşmem Haziran ayında bitiyor. Liglerin askıya alınmasıyla durumum ne olacak bilmiyorum” diyerek yaşadığı endişenin altını çizdi.

Jose Sosa’nın eski kulübü hakkında kullandığı, “Estudiantes ile hep kontak halindeyim. Onlarla her zaman iyi ilişkilerim olmuştur” ifadeleriyse, ülkeye dönüş için açık kapı bıraktığı şeklinde yorumlandı.

Öte yandan 34 yaşındaki Jose Sosa’nın olası transferi kendisine sorulan Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron, “Tüm liglerin durduğu bir ortamda, işler nasıl gelişecek bilemiyoruz” diyerek, mevcut süreçte bu transferin zor olduğu itirafında bulundu.