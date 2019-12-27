Trabzonspor’da Sosa ve Novak kampta imzalayacaklar

Trabzonsporlu taraftarlar, Jose Sosa ve Filip Novak’ın yeni sözleşme haberini sabırsızlıkla bekliyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, her iki oyuncuyla da anlaşma sağlandığını söylese de resmi imza bir türlü atılmadı. Bunun nedeni ortaya çıktı.

Trabzonspor, Sosa ile senelik 2 milyon Euro’dan 2 yıllık, Novak ile ise senelik 1.3 milyon Euro’dan 3 yıllık anlaştı. İki oyuncuya da güzel bir tören düzenlemek isteyen yönetim, lig devam ederken motivasyon bozulmaması için imzayı erteledi.

Bordo-Mavililer, ligin ilk yarısında son maçını Kayserispor ile oynayacak. Daha sonra oyuncular tatile çıkacak. Jose Sosa ve Filip Novak için Antalya kampında basın mensuplarının önünde imza töreni düzenlenecek.

Her iki futbolcu da bu sezon Trabzonspor’un en formda ve en önemli isimleri arasında yer alıyor.