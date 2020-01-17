Trabzonspor’da hücum gücü gün geçtikçe biraz daha büyüyor. Kaptan Sosa’nın müthiş performansı göz doldururken, Nwakaeme’nin hızına yetişilmiyor. 22’de takımını öne geçiren Sosa, ilk yarının skorunu belirledi: 1-0. Gecenin bir diğer yıldızı ise Nijeryalı oyuncu oldu. 45’te Kamil Ahmet’in pasında ceza sahası içine giren Nwakaeme’nin vuruşunda top sağ yan direkten oyuna döndü.

Takımının itici gücü olan 30 yaşındaki futbolcu, sık sık rakip kaleyi yokladı. Aradığı golü 80. dakikada buldu, açılışı yapan Sosa’nın asistini iyi değerlendiren Nwakaeme, muhteşem bir vuruşla Denizlispor kalecisi Tolgahan’ı avladı, çeyrek final yolunda avantajı getirdi.