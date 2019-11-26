Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’den kiralanan Alexander Sörloth, Bordo-Mavililer’i adeta tek başına taşıyor. Sezon başından bu yana birçok sakatlık problemi ile uğraşan Trabzonspor’da Norveçli golcü, ortaya koyduğu futbol ile takım arkadaşlarını bir hayli rahatlıyor. Ligde 7 gol ve 4 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki santrfor, Karadeniz ekibinin ligde kazandığı 22 puanın 15’ine direkt olarak katkı verdi. Ayrıca Trabzonspor, genç golcünün, rakip fileleri havalandırmayı başardığı maçlarda ise yenilgi yüzü görmedi.

Avrupa’da da attı!

Kasımpaşa ile 1-1, Gençlerbirliği ve Başakşehir ile de 2-2 sona eren maçların yanı sıra 4-1’lik Beşiktaş, ve Gaziantep FK, 2-1’lik Çaykur Rizespor ile 3-0 kazanılan Ankaragücü maçlarında Sörloth gol sevinci yaşadı. ‘Kuzey’in Oğlu’ lakaplı yıldız, Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda ise Sparta Prag ile 2-2 ve 2-1 sonuçlanan maçlarda da 1’er gole imza attı. Bu mücadelelerde Fırtına, rakiplerine karşı yenilgi yüzü görmedi.

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