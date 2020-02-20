Trabzonspor’da Sörloth, İstanbul takımlarını boş geçmiyor

Taraftarlar ona ‘Kuzeyin Kralı’ diyor ama istatistiklere bakıldığında, ‘O’ aslında İstanbul Fatihi!

İstanbul’un 3 büyükleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a birer gol atan Alexander Sörloth, Vodafone Park’taki derbi öncesi yine Trabzonspor’un en büyük güvencesi. Sadece 3 büyüklere değil, İstanbul’un Süper Lig’deki diğer takımları Başakşehir ve Kasımpaşa’yı da boş geçmeyen Sörloth, etkileyici istatistiğiyle dikkat çekiyor.

Aynı zamanda Sörloth’un gol attığı maçlarda Trabzonspor 10 galibiyet, 4 beraberlik elde etti, 34 puanı hanesine yazdırdı.

EURO 2020’den paylaşım

Öte yandan EURO 2020’nin twitter hesabı da Sörloth paylaşımıyla dikkat çekti. Norveç Milli Takımı’nın formasını terleten Sörloth için sosyal medyada, “EURO 2020 Play-Off turunda fark yaratır mı?” sorusu soruldu.

Norveç, 26 Mart’ta Play-Off’ta Sırbistan ile oynayacak.

Tek başına bir takıma bedel

Sezon başında 2 yıllığında Cystal Palace’tan Trabzonspor’a kiralanan Sörloth, Fırtına’da çıktığı 33 resmi maçta toplam 22 gol attı, 6 asist yaptı. Sörloth’u gönderen İngiliz kulübe ise Premier Lig’de 23 gol atabildi. Neredeyse tek başına takımı kadar ağları havalandıran Norveçli yıldız, Crystal Palace’ı pişman etti.