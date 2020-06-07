Trabzonspor’da yüzleri güldüren gelişme... Bu sezon attığı 19 golle Bordo-Mavililer’in kilit ismi olan Sörloth, sakatlığını tamamen atlattı. Ayak parmağının eklem yerlerinde kapsül zedelenmesi olan ve bu nedenle ciddi bir tedavi süreci yaşayan Norveçli yıldız, ağrılarından kurtuldu. Önce salonda çalışan, sonrasında bireysel saha idmanları yapıp takıma katılan Sörloth, 5 gün boyunca sektirmeden taktik idmanların tamamında yer aldı. Eski seviyesine ulaşmaya başlayan Sörloth, önceki gün Akyazı Medical Park Stadı’nda oynanan hazırlık maçında da performansıyla alkış topladı.

Şampiyonluğun kilit ismi

Attığı güzel gollerle teknik direktör Hüseyin Çimşir’in yüzünü güldüren Sörloth, 12 Haziran’daki Göztepe karşılaşmasında ilk 11’deki yerini alacak. 24 yaşındaki Norveçli yıldız, ligin kalan son 8 haftalık bölümünde Fırtına’nın şampiyonluk yolunda en büyük kozu olacak.