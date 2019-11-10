Hava topu mücadelesinde başına darbe alan Sörloth, beyin sarsıntısı şüphesiyle sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı ve ambulansla hastaneye götürüldü.

Trabzonspor'da forvet oyuncusu Alexander Sörloth karşılaşmanın uzatma dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Başına bir darbe alan Sörloth, sedyeyle ambulansa yerleştirilerek hastaneye kaldırıldı. Golcü futbolcunun yerine 90+2'nci dakikada Serkan Asan oyuna dahil oldu.

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