Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik transferlerinin ardından Fırtına’da tüm gözler Alexander Sörloth’a çevrildi. Taraftarların yeniden Bordo-Mavili formayla görmeyi hayal ettiği Norveçli yıldız konusunda bu hafta oldukça hareketli geçecek. Geçtiğimiz ay Leipzig Kulübü’nün nabzını yoklayan yönetim, “Geleceğine henüz karar vermedik. Yeni hocanın raporunu bekliyoruz” cevabını almıştı. Aradan geçen süreçte Başkan Ahmet Ağaoğlu, hem Sörloth hem de menajeriyle temasları hiç kesmedi. Bir yandan da Leipzig’deki gelişmeler yakından takip edilirken, bu hafta Alman kulübünün kapısı çalınacak.









Maaşını ödemeye hazırlar

Leipzig’in yeni sezonda Sörloth’u kadroda düşünmediğini Almanya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild de yazarken; Fırtına kiralama formülüyle bu işi bitirmek istiyor. Oyucunun 3 milyon Euro’nun üzerindeki yıllık maliyetini karşılamaya hazır olan Trabzonspor Yönetimi, Leipzig ile yapılacak görüşmelerde “Sörloth kariyerinin en iyi dönemini bizde geçirdi. Yeniden patlama yapmaya ihtiyacı var. Başka yere göndererek riske girmeyin. Bize gelsin, tekrar gerçek formunu yakalasın. Piyasası yükselsin” diyecek.

Olumlu veya olumsuz...

Kulübünden ayrılması halinde ilk etapta Avrupa’ya gitmeyi düşünen Sörloth, hem Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun yoğun ilgisi hem de taraftarların sosyal medyadaki müthiş sevgi gösterisi sonrası Trabzonspor’a sıcak bakmaya başladı. Leipzig’den gelecek cevaba göre bu hafta tüm kozlarını oynayacak olan Bordo-Mavililer, olumlu veya olumsuz bu transferin gidişatını görmek istiyor. Kampa kadar golcü transferini yetiştirmek isteyen yönetim, Sörloth konusunda beklediği geri dönüşü alamazsa alternatiflere yönelecek.

Safa Can Konuksever







