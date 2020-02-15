Trabzonspor’da Sörloth, duruşmaya bizzat katıldı

Trabzonspor’un 16 gollü yıldızı Alexander Sörloth dün gerçekleştirilen idmana katılmayarak, Tahkim Kurulu’nun duruşmasına katıldı. Norveçli futbolcuya, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetici Lermi Zorer eşlik etti.

Yıldız oyuncunun, yetkililere bizzat savunmasını verdiği ve cezanın düşürülmesini talep ettiği kaydedildi.

Bordo-Mavililer’in yoğun itirazları kabul edildi ve ceza 1 maça indi. O cezasını da perşembe günü kupadaki Erzurum maçında çeken Sörloth’un, Sivas karşısında oynamasına bir engel kalmadı.