Trabzonspor’da Sörloth, Ankaragücü maçına hazır

Milli takımda da gollerine devam eden Trabzonspor’un Norveçli forveti Alexander Sörloth, Ankaragücü maçında da gollerine devam etmeyi hedefliyor.

23 Kasım 2019, Cumartesi 06:01
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Trabzonspor’da Sörloth, Ankaragücü maçına hazır

İngiliz ekibi Crystal Palace’tan iki yıllığına kiralanan Alexander Sörloth, Trabzonspor’da adeta yeniden doğdu.

Ada temsilcisinde çıktığı 20 maçta sadece 1 gol, 1 asistle oynayan Norveçli golcü, Trabzonspor formasıyla bambaşka bir kimliğe büründü. Bordo-Mavililer’de çıktığı 19 maçta 8 gol, 4 asistlik performans gösteren 23 yaşındaki oyuncu, formunu milli takımda da sürdürdü.

Son iki milli maçta 3 kez ağları sarsan ve Trabzon’a moralli dönen Sörloth, Ankaragücü’nü gözüne kestirdi. Başarılı oyuncu bugün fileleri havalandırarak, ligde de gollerine devam etmeyi hedefliyor.

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