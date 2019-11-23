Trabzonspor’da Sörloth, Ankaragücü maçına hazır

İngiliz ekibi Crystal Palace’tan iki yıllığına kiralanan Alexander Sörloth, Trabzonspor’da adeta yeniden doğdu.

Ada temsilcisinde çıktığı 20 maçta sadece 1 gol, 1 asistle oynayan Norveçli golcü, Trabzonspor formasıyla bambaşka bir kimliğe büründü. Bordo-Mavililer’de çıktığı 19 maçta 8 gol, 4 asistlik performans gösteren 23 yaşındaki oyuncu, formunu milli takımda da sürdürdü.

Son iki milli maçta 3 kez ağları sarsan ve Trabzon’a moralli dönen Sörloth, Ankaragücü’nü gözüne kestirdi. Başarılı oyuncu bugün fileleri havalandırarak, ligde de gollerine devam etmeyi hedefliyor.