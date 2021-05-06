Süper Lig’de son dönemeçe girilirken, transfer haberleri de yazılmaya başlandı, birçok kulüp Trabzonspor’un yıldızları için sıraya girdi.

Öncelikli hedefin Uğurcan Çakır olduğu öğrenildi. Milli file bekçisi için gelen teklifleri Başkan Ahmet Ağaoğlu da Göztepe maçının ardından doğruladı. Bordo-mavili kulübün patronu, Çakır’ın üst düzey bir lige transfer olmasını istediklerini ve daha önce gelen 19 milyon euroluk teklifin kabul edilmediğini ifade etmişti. Yeni gelen teklifler için Ağaoğlu ise kulüplere sezon sonunu gösterdi ve ligin bitiminde her şeyin netleşeceğini söyledi.

Özellikle Fransız kulüplerinin ise Abdülkadir Ömür’ün peşinde olduğu bildirildi. Fransa’da harikalar yaratan Yusuf Yazıcı’nın performansından memnun olan Lille’in Ömür’ün peşine düştüğü öğrenildi. Uzun süreli sakatlığını atlatan ve bordo-mavili takımda yeniden forma giymeye başlayan milli futbolcu için de son kararın sezon sonu verileceği ifade edildi. (Skorer)