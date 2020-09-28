Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun transferinin gerçekleşmemesinden sonra gözler Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen Erik Sviatchenko'ya çevrildi. Sviatchenko ile yapılan ilk görüşmelerde, Danimarkalı oyuncu, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turunda Slavia Prag ile oynayacakları maçlardan sonra kesin cevabını vereceğini söylemişti.

TRANSFER İÇİN KRİTİK GÜN 30 EYLÜL

Sabah'ın haberine göre; Bordo-mavililer şimdi, Slavia Prag ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Midtjylland'ın 30 Eylül'de evinde oynayacağı rövanş maçını bekliyor. Sviatchenko'nun "Evet" demesi halinde, Trabzonspor 2.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyip, transferi bitirecek. Kulübü ile sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek olan 29 yaşındaki Sviatchenko, 5 kez de Danimarka A Milli Takımı forması giydi

FIRTINA'DA KEYİFLER YERİNDE

TRABZONSPOR, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. İki grup halinde yapılan antrenman esnasında oyuncuların oldukça neşeli olması ve sık sık birbirleriyle şakalaşmaları da dikkat çekti.



