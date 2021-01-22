Trabzonspor, Enzo Perez transferinden istediği sonucu alamaması üzerine gözlerini orta saha arayışlarına çevirdi. Sampdoria'nın başarılı oyuncusu Jakub Jankto'yu satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen bordo mavililer, İtalyan kulübü ile temasa geçti.

Fırtına, aynı takımda forma giyen Albin Ekdal için de araştırma yapıyor. Jankto'nun aksine Albin'i bonservisi ile almak isteyen Trabzonspor, Sampdoria'dan cevap bekliyor.

Jankto bu sezon 18 maçta 4 gol atıp, 3 asistlik performans sergilerken, Albin ise 18 maçta 2 gol, 1 asist üretti. Trabzonspor, ayrıca Chiquinho için Benfica kulübüne kiralama teklifi yaptı. Bu sezon Benfica da forma giymekte zorlanan 25 yaşındaki Portekizli yıldızın düzenli oynayacağı takıma gitmek istediği öğrenildi. (Sabah)