Hüseyin Çimşir'le yolların ayrılması sonrası Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken, sezon başında yardımcı antrenör olarak gelen Eddie Newton'ın ismi de gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre; Bordo-mavililerin ligi bitireceği Kayserispor deplasmanının yanı sıra Alanyaspor ile oynanacak Türkiye Kupası finalinde de takımın başında olacak İngiliz antrenörle, gelecek sezon da yola devam edilmesi yönetimde dile getirildi.

PRO-LİSANSI DA ELİNDE

Chelsea'de 8 yıl görev yapan, 2012 yılında da Roberto Di Matteo ile birlikte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve FA Kupası kazanan Newton, Ada ekibinde önemli başarılar elde etti. 1992-99 arası İngiliz devi Chelsea forması giydikten, diz sakatlığı yüzünden futbolu erken bırakmak zorunda kalan Newton'ın, pro-lisans teknik direktörlük belgesi de bulunuyor.

EDDİE NEWTON KİMDİR?

KARIYERININ 8 sezonunu Chelsea'de geçiren Eddie Newton, 42 maç Di Matteo'nun, 27 karşılaşma Guus Hiddink'in, 35 müsabaka da Frank Lampard'ın yardımcılığını yaptı. Bir dönem Chelsea'nin scout ekibinde de çalışan Newton, İngilizler'in kiralık futbolcularının dünya genelinde performans takibini yapan isimdi.