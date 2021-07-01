Alexander Sörloth konusunda Trabzonspor ’u sevindiren gelişme... Uzun süredir golcü arayışlarında olan Leipzig, aradığı ismi buldu: Andre Silva. Bundesliga ekibi, Portekizli yıldız ile senelik 4 milyon Euro maaş karşılığında anlaşmaya varırken, kulübü Eintracht Frankfurt’a da bonservis bedeli olarak 23 milyon Euro ödenecek. Alman basınına göre Leipzig, kısa zaman içinde bu transferi resmen açıklayacak. Silva’nın transferi sonrası Sörloth’un takımda kalma ihtimali iyice azalırken, Leipzig forvet rotasyonuna Manchester City’nin genç oyuncusu Lukas Nmecha’yı da eklemeyi düşünüyor. Tüm bu gelişmelerin ışığında Sörloth, kulübünde 4. forvet durumuna gelecek.

Kampı beklemeyebilir

Trabzonspor Yönetimi, Leipzig’deki transfer hareketliliğini yakından takip ederken, forvete yapılan üst üste hamlelerin ardından Sörloth’un dönüş yolu iyice açıldı. Bordo-Mavililer, 15 gün içinde eski yıldızını 1 sene kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Alman ekibinin hocası Jesse Marsch, ilk etapta Sörloth’u kampın 10 günlük sürecinde görmek istemesine rağmen son yaşananların ardından Norveçli golcü bizzat ayrılık talebini kulübe iletebilir.