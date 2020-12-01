Trabzonspor'da zorunlu da olsa görev değişimi yaşanacak. Bordo-Mavili altyapıdan yetişen Serkan Asan sezona iyi başlamıştı. Ancak Abdullah Avcı, takımın başına geçince sağ bekte tecrübesinden dolayı Pereira’yı tercih etmişti. Ancak Avcı zorunlu bir değişime gitmek zorunda. Ankaragücü karşısında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Portekizli oyuncunun yerine Sivas karşılaşmasında Serkan’ın şans bulması bekleniyor. İdmanlarda çok çalışan 21 yaşındaki futbolcu da 11’deki yerini kaybetmemek adına Avcı’nın gözüne girmeyi hedefliyor. Serkan Asan özellikle hücumdaki katkısıyla ligin ilk yarısında fark yaratadan oyunculardan olmuştu.