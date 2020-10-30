Trabzonspor’da Salih Kavrazlı şoku yaşanıyor. Bordo Mavililerin gelecek vaat eden oyuncularından Salih Kavrazlı’dan üzen haber geldi.

61saat'in haberine göre; geçtiğimiz haftayı U19 Milli takımında geçiren Trabzonspor’un 18 yaşındaki forveti hafta başıyla takıma katılmış ve yapılan antrenmanda sakatlık geçirmişti.

ARKA ADELEDE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Geçtiğimiz gün MR’a giren Salih Kavrazlı’nın arka adelesinde yırtık tespit edildi. Genç oyuncunun 3 ila 6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı gelen bilgiler arasında.

Konuyla ilgili Bordo Mavili kulübün açıklama yapması bekleniyor.







