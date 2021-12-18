Adalesinde2. derece yırtık tespit edilen ve devreyi kapatan Nwakaeme, Trabzonspor ’daki en ciddi eksik. Çapraz bağ sakatlığı bulunan Gervinho da sezon sonuna kadar yok. Aynı şekilde Hüseyin Türkmen kadroda olmayacak. Geçtiğimiz haftaya göre Trondsen iyileşirken, Abdülkadir Ömür’ünde 21 kişilik kadroda yer alacağı öğrenildi. Ömür 11’e yakın gözükse de takımla tek idmana çıktığı için kulübede başlayabilir.

Bruno Peres solda denendi

Önemli eksik Nwakaeme’nin yokluğunda sol önde Djaniny’nin görev alması beklenirken, Abdülkadir Ömür’ün de yüzde 100 hazır olmaması nedeniyle B planı devreye sokuldu. Eğer bir sürpriz yaşanır ve Abdülkadir 11’de kullanılmazsa, teknik direktör Abdullah Avcı, Bruno Peres’i sol önde görevlendirebilir. Daha önce Roma’da bazı maçlarda sol kanatta görev yapan Peres, son iki antrenmanda zaman zaman bu bölgede denendi.

Gözler Cornelius'ta

15 lig maçında 6 gol, 1 asistlik performans gösteren Cornelius’a, Hatay karşısında büyük iş düşecek. Rakip 3’lü savunmayla oynadığı için Danimarkalı futbolcunun fizik gücü ve hava toplarındaki etkinliği çok önemli. Abdullah Avcı, Cornelius’tan hücum hattında takım arkadaşlarına servis yapmasını ve rakip stoperleri mücadele gücüyle yıpratmasını istedi. Yıldız forvetin yanı sıra Fırtına’nın bir diğer önemli hücum silahı ise Djaniny olacak.

Duran toplara özel çalıştılar

SüperLig’de duran toplardan tam 12 gol atan ve bu alanda zirvede bulunan Trabzonspor, kalesinde ise sadece 1 duran top golü gördü. Bordo-Mavililer, hafta boyunca kornerler, serbest vuruşlar ve yan toplara özel olarak çalıştı. Abdullah Avcı’nın yardımcılarından Egemen Korkmaz bizzat antrenmanları yaptırdı. Öte yandan Hataysporise bu sezon duran toplarda sıkıntılı bir görüntü çiziyor, kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.

Hatay'da önemli eksiklikler

Sezonun flaş takımlarından Hatayspor’da önemli eksiklikler var. Muhammed Kamara kart cezalısı. Sadık Baş, Bülent Cevahir ve Onur Ergün’ün sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri devam eden Adama Traore ve Mehdi Boudjemaa’nın da oynamaları çok zor gözüküyor. Kamil Ahmet Çörekçi’nin ise bel ağrısı var. Tecrübeli bek oyuncusunun durumu maç saati netlik kazanacak.







