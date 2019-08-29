Trabzonspor'da deprem!... Obi Mikel'in eşi Olga Allegra Diyachenko'nun iki çocuğunu da yanına alarak şehri terk ettiği ileri sürüldü. Yıldız futbolcunun, yönetim kurulu ile görüşerek sözleşmesinin feshini talep ettiği ifade ediliyor.

Aileye yakın bir kaynak Nijerya basınına yaptığı açıklamada iddiaları doğruladı. Ülkede yayım yapan AOI Football adlı internet sitesine konuşan söz konusu kişi, yaşanan krizle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Sizi temin ederim ki ailenin durumu şu anda iyi gözükmüyor. Olga, şehri beğenmedi ve çocuklarını yanına aldı. Aslında kendisi, Mikel'i Türkiye'ye gitmemesi konusunda daha önce de uyarmıştı. Geçtiğimiz günlerde eşini ziyarete geldiğinde Trabzon'dan hiç hoşnut kalmadı. Çocuklar da aynı fikirde olduğu için Mikel şu anda ciddi bir problemle karşı karşıya.

Olga eşini bir daha ziyaret etmeyeceğini söyledi ki bu da Mikel'in çocuklarını ancak Noel zamanında görebileceği anlamına geliyor. Mikel, şu an çok üzgün. Bu durum nedeniyle Türkiye'den ayrılma ihtimali var."

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