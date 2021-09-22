Trabzonspor'da son dakika! Konyaspor maçı kadrosu açıklandı
Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Trabzonspor'da kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Trondsen, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz ve Koita, maç kadrosuna alınmadı.
Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor 'a konuk olacak Trabzonspor 'da son dakika gelişmesi... Karadeniz ekibinde zorlu maçın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz ve Fode Koita, maç kadrosuna alınmadı.
Sakatlıktan dönen Djaniny ise Konyaspor maçı kamp kadrosuna alındı.
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Trabzonspor'un Konyaspor maçı kamp kadrosu: