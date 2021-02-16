Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak olan Trabzonspor'da kaleci krizi yaşanıyor. Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un yokluğunda bordo mavili takımın kalesinde 18 yaşındaki lise öğrencisi Kağan Moradaoğlu görev yapacak.

Süper Lig'de son 6 maçını kazanarak şampiyonluk yarışına dahil olan Trabzonspor'da kaleci sıkıntısı yaşanıyor. Fırtına'da sağlık problemleri ve sakatlıklardan dolayı üç kalecisi Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un forma giyemeyeceği Başakşehir karşılaşmasında eldivenler Kağan Moradaoğlu'nda olacak.

Trabzonspor teknik ekibi kritik Başakşehir maçına 18 yaşındaki kaleci özel olarak hazırlayacak.









Geçen sene omzu çıkmıştı

18 yaşındaki genç file bekçisi geçtiğimiz sezon omzu çıktığı için 6 ay sahalardan uzak kalmıştı. Altyapı hocaları, genç kaleci Kağan'ı çok soğukkanlı ve zeki olarak yorumladı.

Esat Soydabircan - fanatik.com.tr











