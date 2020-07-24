Yabancı oyuncu sayısının değişmesi ile birlikte takımlar da Türk statüsünde oynayabilecek isimler için yarışa başladı. Schalke alt yapısından yetişen ve şu anda Fortuna Düseldorf forması giyen Kaan Ayhan için başta Trabzonspor ve G.Saray olmak üzere büyük bir savaş var. Piyasa değeri 7 milyon Euro olan oyuncunun kontratında "2 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunduğunu menajeri Ayhan Çalışkan açıklarken, bu durum iştahları da kabarttı.

İŞTE BÜYÜK YARIŞIN DETAYLARI:

TRABZONSPOR:

25 yaşındaki oyuncu için iddialı ekiplerin başında Trabzonspor geliyor. Stoper hattına yerli takviyesi için Kaan Ayhan üzerinde yoğunlaşan yönetimin elini güçlendiren faktör ise oyuncunun ailesi oldu. 25 yaşındaki stoperin ailesinde çok sayıda Trabzonsporlu olduğu ve yönetimin de bu noktadan hareketle Kaan için görüşmelere başladığı öğrenildi.

GALATASARAY:

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle Ryan Donk'u zorunlu olarak o bölgeye çeken ve Ahmet Çalık'ı yetersiz bulan teknik heyet 17 yaşındaki Emin Bayram'a zaman zaman şans vermişti. Kaan Ayhan'ın Luyindama-Marcao ikilisi ile uyumlu olacağını düşünen Fatih Terim, 28 kez A Milli Takım forması da giyen oyuncu için ısrarcı.

FORTUNA DÜSSELDORF:

Bundesliga 1'den alt lige düşen Alman ekibi, oyuncunun düşük maliyetle gitmesini engellemek adına serbest kalma maddesinin kaldırılmasını içeren yeni bir kontrat teklifini iletip yanıt beklemeye koyuldu. (Sabah)