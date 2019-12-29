Trabzonspor'da son dakika haberleri art arda geliyor. Geçtiğimiz sezon takımın başına gelen ve Bordo Mavili ekipte harikalar yaratan, son 9 sezonun en iyi performansını yaşatan Ünal Karaman'ın görevden ayrılması, camiada büyük bir şok etkisi yarattı. Şimdi gözler yeni hocanın kim olacağında. Ahmet Ağaoğlu başkanlığında toplanan yönetim kurulu toplantısının ardından isimler netleşmeye başladı.

Trabzonspor'un ilk adayın Mustafa Reşit Akçay olduğu öğrenildi. Mustafa Reşit Akçay, hem altyapılardaki isimleri yakından tanıyor hem de A takımdaki pek çok oyuncunun hocası konumunda. 2013-2014 sezonunda Trabzonspor’u çalıştıran Mustafa Akçay, başarılı bir grafik çizmiş aynı zamanda takımı namağlup şekilde UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkartmıştı.

Bu nedenle Trabzonspor Yönetimi'nin Akçay'la kısa sürede görüşme yapacağı öğrenildi.

FANATİK ÖZEL

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