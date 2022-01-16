Süper Lig'de 50 puanla açık ara liderliği sürdüren Trabzonspor 'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bordo Mavili ekip kadrosuna kattığı isimleri bir bir açıklarken bir yandan da eksik bölgelere takviye yapmak için kolları sıvamış durumda.

Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Tymoteusz Puchacz ve Jean Evrard Kouassi'yi kadrosuna kazandıran Fırtına'da öncelik tamamen stoper bölgesine yapılacak takviyeye verilmiş durumda.

Sivasspor maçında bir hayli eksik futbolcu ile sahada yer alan ve Visca'yı sol bek olarak kullanmak zorunda kalan Abdullah Avcı, acilen savunma kısmına transfer istedi. Trabzonspor'un gündemine gelen isimler arasında Adana Demirspor'da oynayan Samet Akaydın, Koray Günter ve Samuel Gigot yer alıyor.





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Edgar Ie'nin sakatlığı planları bozdu

Savunmada Vitor Hugo ile iyi bir ikili olan Edgar Ie'nin sakatlığı Trabzonspor'da planları bozdu. 27 yaşındaki Portekizli futbolcunun sakatlığı sonrası sezonu kapatması Bordo Mavili yönetimi harekete geçirdi. Fırtına'nın tecrübeli teknik direktörü Abdullah Avcı, bu eksik kaldıkları dönemde Hüseyin Türkmen'i sık sık o bölgede kullandı.

Edgar Ie'nin sezonu kapatması ve sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu ve transferden sorumlu yönetimdeki isimler harekete geçti. En kısa zamanda transferin nihayete erdirilip bir an önce sahaya çıkması planlanıyor. Trabzonspor'un planı yeni transferin 23 Ocak Pazar günü oynanacak Galatasaray maçında sahada olması.

Ahmet Ağaoğlu'ndan Edgar Ie açıklaması: Nihai bir ayrılık değil

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Edgar Ie ile ilgili olarak flaş söylemlerde bulunmuş ve "Edgar ile nihai olarak yollarımızı ayırmadık. Sözleşmesini dondurmak için TFF ile görüştük, son ana kadar bekledik ancak izin çıkmadı. Edgar'a ekim ayına kadar ödeme yaptık. Şampiyonluk ve kupa primlerini de kazanıldığı takdirde alacak. Ayrıca şampiyonluk kısmet olursa Edgar da takım arkadaşlarıyla kutlamalarda yer alacak." ifadelerini kullanmıştı.





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