Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor ’da, 3 yıldız isim gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. Siopis, Djaniny ve Bakasetas, cuma günü deplasmandaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecekler. Teknik direktör Abdullah Avcı, son maça ilk 11’de başlayan 3 oyuncunun yokluğunda kadroda büyük bir değişime hazırlanıyor. Öncelikle orta sahanın merkezinde Siopis ile Bakasetas’ın yerine Hamsik-Dorukhan ikilisinin görev yapması bekleniyor.

3. oyuncu Abdülkadir

Kart cezası biten Peres sağ beke dönecek, Dorukhan da merkeze geçecek. Orta alandaki üçüncü isim; Abdülkadir Ömür olacak. Forvette Djaniny’nin yokluğunda Cornelius bu kez 11’de başlayacak. Beşiktaş karşısında ikinci yarıda girip golünü atan Danimarkalı futbolcuyu, kanatlardan yine Nwakaeme ile Visca destekleyecek.

Yusuf veya Denswil...

Savunmanın solunda ise Puchacz’ın kızağa çekilmesi bekleniyor. Son maçta kötü bir performans sergileyen Polonyalı futbolcunun yerine Yusuf Erdoğan veya Denswil 11’de olabilir. Sakatlıkları büyük oranda geçen Vitor Hugo ile Ahmetcan Kaplan’ın göreve hazır oldukları öğrenilirken, bir diğer stoper Hüseyin Türkmen, derbideki oyunuyla tam not almıştı.

Antrenmanlardaki motive görüntüsüyle teknik heyetin yüzünü güldüren Marek Hamsik, Gaziantep maçını sabırsızlıkla bekliyor.