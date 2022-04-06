Trabzonspor'da son dakika! Gaziantep FK maçında büyük değişim...
Abdullah Avcı, cuma günü deplasmanda oynanacak maçta ilk 11’de büyük değişime hazırlanıyor. Bordo-Mavililer’de Siopis, Bakasetas ve Djaniny cezalı... Orta sahada Dorukhan-Hamsik ikilisinin forma giymesi bekleniyor, Beşiktaş’a gol atan Cornelius 11’e girecek, sağ bek Peres de yerine dönecek. Savunmanın solunda ise Puchacz’ın kesik yeme ihtimali yüksek.
Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor ’da, 3 yıldız isim gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. Siopis, Djaniny ve Bakasetas, cuma günü deplasmandaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecekler. Teknik direktör Abdullah Avcı, son maça ilk 11’de başlayan 3 oyuncunun yokluğunda kadroda büyük bir değişime hazırlanıyor. Öncelikle orta sahanın merkezinde Siopis ile Bakasetas’ın yerine Hamsik-Dorukhan ikilisinin görev yapması bekleniyor.
3. oyuncu Abdülkadir
Kart cezası biten Peres sağ beke dönecek, Dorukhan da merkeze geçecek. Orta alandaki üçüncü isim; Abdülkadir Ömür olacak. Forvette Djaniny’nin yokluğunda Cornelius bu kez 11’de başlayacak. Beşiktaş karşısında ikinci yarıda girip golünü atan Danimarkalı futbolcuyu, kanatlardan yine Nwakaeme ile Visca destekleyecek.
Yusuf veya Denswil...
Savunmanın solunda ise Puchacz’ın kızağa çekilmesi bekleniyor. Son maçta kötü bir performans sergileyen Polonyalı futbolcunun yerine Yusuf Erdoğan veya Denswil 11’de olabilir. Sakatlıkları büyük oranda geçen Vitor Hugo ile Ahmetcan Kaplan’ın göreve hazır oldukları öğrenilirken, bir diğer stoper Hüseyin Türkmen, derbideki oyunuyla tam not almıştı.
Antrenmanlardaki motive görüntüsüyle teknik heyetin yüzünü güldüren Marek Hamsik, Gaziantep maçını sabırsızlıkla bekliyor.