Denswil’i takımda tutan Trabzonspor , sözleşmesi sona eren Nwakaeme ile yollarını ayırdı, kiralık sözleşmesi biten Puchacz Almanya’ya geri döndü. Yabancı olarak Larsen’i kadrosuna katan Fırtına’da, Trezeguet transferiyle sayı 17’ye çıkıyor.

Bordo-Mavililer, kadroda ciddi bir operasyon yapacak. Kiralıktan dönen Flavio ve Diabate kesin yolcu. Trondsen ile Koita’dan da kendilerine kulüp bulmaları istendi. Bu 4 ismin yanı sıra geçtiğimiz sezon çapraz bağ sakatlığı geçiren ve 1 yıl daha kontratı bulunan Gervinho’nun elden çıkartılması düşünülüyor.

Ancak yabancı oyuncuların garanti kontratlarının bulunması, yönetimin işini zorlaştırıyor. Bordo-Mavililer, en az hasarla bu isimlerle yolları ayırmayı hedefliyor.