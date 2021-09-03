Bu sezon Marek Hamsik, Gervinho, Fode Koita, Dorukhan Toköz, İsmail Köybaşı, Bruno Peres, Cornelius, Manolis Siopis ve Stefano Denswil gibi isimleri kadrosuna katan Karadeniz temsilcisinde Ukraynalı genç golcü Artem Dovbyk'in yüklü maliyeti nedeniyle transferi gerçekleşmedi. Özellikle liste başı olan futbolcuların transferi sonrası oluşan takım Abdullah Avcı ve ekibini mutlu etti.

Nwakaeme ile görüşülüyor

2018 yılında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'dan transfer edilen ve 3 sezondur bordo mavili takım formasını terleten Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesi sezon sonu bitecek. Nijeryalı futboluyla görüşlere başlanırken herhangi bir problemin olmadığı ve oyuncunun da Trabzonspor ile yolunda devam etmek istediği öğrenildi.

Takımda kaptanlık da yapan ve taraftarın sevgili olan Nwakaeme ile görüşmelerde bir pürüz çıkmayacağını düşünen bordo mavili yönetim de oyuncuyla kısa sürede yeni sözleşme yapmayı planlıyor. (DHA)





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