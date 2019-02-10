Onazi ve Pereira’nın uzun süreli sakatlıkları devam ederken, Uğurcan ve Novak’ın durumu dün belli olacaktı. Sağlık heyetiyle yapılan görüşmeler sonucunda iki oyuncuya da onay çıkmadı. Bu nedenle hem Uğurcan hem de Novak kafilede yer almadı.

Uğurcan’ın yerine 18 yaşındaki eldiven Arda Akbulut’un kaleye geçmesi beklenirken, Novak’ın yerine de sol bekte İbanez’in görev yapması bekleniyor. Pereira’nın yokluğunda sağ bekte Kamil Ahmet, Onazi’nin yerine de orta sahada Abdulkadir Parmak’ın forma giyeceği öğrenildi. Sakatlığını atlatan Sosa ise kadroda yer alıyor.