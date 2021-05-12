Yeni sezonun transfer çalışmalarına çok erkenden start veren Trabzonspor, özellikle iki kaliteli bek oyuncusunu kadroya katmak istiyor. Bu doğrultuda Roma’nın başarılı sağ kanat oyuncusu Bruno Peres ile anlaşan ve 3 senelik sözleşme için ön protokol yapan Bordo-Mavililer, savunmanın solu için de arayışlarını sürdürüyor. Alioski ve Van Aanholt gibi oyuncuların maliyetleri Fırtına’ya yüksek gelirken, İngiliz basını Premier Lig’den bir başka ismin de Trabzonspor’un gündeminde olduğunu yazdı: Neil Taylor. Aston Villa ile kontratı bitecek olan 32 yaşındaki Gallerli futbolcu, Bordo-Mavililer'in radarında.

Başakşehir de devrede

The Sun Gazetesi, Taylor ile Türkiye’den ilgilenen tek kulübün Trabzonspor olmadığını, Başakşehir’in de oyuncunun menajeriyle temas kurduğunu belirtti. Bu sezon 4 maça çıkan 1.76 boyundaki Taylor, daha önce Swensea kulübünde forma giymişti. Tecrübeli sol bek, Galler Milli Takımı’nda da 43 karşılaşmada oynadı.