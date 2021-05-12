Trabzonspor'da sol beke Neil Taylor iddiası
Son dakika Trabzonspor transfer haberi...Roma’nın sağ beki Bruno Peres’le prensipte anlaşan Fırtına, savunmanın soluna da mutlaka takviye yapacak. İngiliz basını, Aston Villa ile kontratı bitecek olan Neil Taylor’ın Trabzonspor’un gündeminde olduğunu yazdı.
Yeni sezonun transfer çalışmalarına çok erkenden start veren Trabzonspor, özellikle iki kaliteli bek oyuncusunu kadroya katmak istiyor. Bu doğrultuda Roma’nın başarılı sağ kanat oyuncusu Bruno Peres ile anlaşan ve 3 senelik sözleşme için ön protokol yapan Bordo-Mavililer, savunmanın solu için de arayışlarını sürdürüyor. Alioski ve Van Aanholt gibi oyuncuların maliyetleri Fırtına’ya yüksek gelirken, İngiliz basını Premier Lig’den bir başka ismin de Trabzonspor’un gündeminde olduğunu yazdı: Neil Taylor. Aston Villa ile kontratı bitecek olan 32 yaşındaki Gallerli futbolcu, Bordo-Mavililer'in radarında.
Başakşehir de devrede
The Sun Gazetesi, Taylor ile Türkiye’den ilgilenen tek kulübün Trabzonspor olmadığını, Başakşehir’in de oyuncunun menajeriyle temas kurduğunu belirtti. Bu sezon 4 maça çıkan 1.76 boyundaki Taylor, daha önce Swensea kulübünde forma giymişti. Tecrübeli sol bek, Galler Milli Takımı’nda da 43 karşılaşmada oynadı.