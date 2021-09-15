Karadeniz ekibinin şu an için tam olarak oturmayan tek bölgesi savunmanın solu. İsmail Köybaşı’nın bir türlü beklenen seviyeye çıkamaması, üstüne üstlük Trondsen’in de sakatlık yaşamasıyla Galatasaray maçında bu bölgede adeta kriz yaşayan Abdullah Avcı aynı problemi yaşamamak adına ihtimalleri şimdiden masaya yatırıyor. İlk ihtimal elbette yine İsmail’in sol bekte başlaması. Oyuncunun hafta içerisindeki performansı gözden geçirilecek. Derbide olduğu gibi o bölgeye Denswil’in de çekilebilme seçeneği söz konusu. Avcı’nın kafasına yatan bir diğer plan da sezon başındaki Konferans Ligi Ön Elemeleri’nde mecburiyetten uygulanan tercih...

Peres ihtimali var

Avcı o dönem yaşanan sol bek krizinde sağ bek için transfer edilen Bruno Peres’i solda değerlendirip Serkan Asan’ı asıl mevkiinde oynatarak çözüm üretmişti. Bugünden itibaren yapılacak olan antrenmanlarda Abdullah Avcıtüm seçenekleri değerlendirip kararını verecek