Geçtiğimiz sezon olduğu gibi transfer çalışmalarına yine erken başlayan Trabzonspor , öncelikle Türk oyunculara yönelmişti. Göztepe ’den Halil Akbunar ve Kayserispor’un sağ beki Onur Bulut listede yer alırken; stoperdeki hedef, devre arasında olduğu gibi Kaan Ayhan. Sol beke de mutlaka nokta atışı bir takviye gerçekleştirilecek.

Reims’le kontratı bitecek olan Ghislain Konan’ın yanı sıra menajerler tarafından da sürekli kulübe oyuncu teklifi geliyor. Bu isimlerden Kurzawa ve Cresswell ön plana çıkıyor. PSG’den ayrılması kesinleşen 29 yaşındaki Kurzawa, geçen sezon Ligue 1’de hiç bir maçta forma giymedi. West Ham’la 1 yıl sözleşmesi kalan 32 yaşındaki Cresswell ise 30’u Premier Lig olmak üzere 41 resmi karşılaşmada oynadı. 2 gol, 7 asistlik skor katkısı gösterdi.

Yerli isimler de var

Şampiyonlar Ligi kozu nedeniyle transferde eli güçlü olan Trabzonspor’da, teknik direktör Abdullah Avcı’nın kararına göre sol bek işi netleşecek. Yerli piyasada ise Kasımpaşalı Eren Elmalı ve Altay’dan Kazımcan’ın isimleri Trabzonspor’la anılıyor. Ancak Eren konusunda Kasımpaşa’nın 4 milyon Euro’nun üstünde bonservis beklentisi bulunuyor.







