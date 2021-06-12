Bordo-Mavililer’de forvet kadar kritik bölgelerden biri de sol bek...Hem teknik direktör Abdullah Avcı hem de yönetim, savunmanın soluna, aynı Bruno Peres’te olduğu gibi nokta atışı takviye yapmak istiyor. İlk kez FANATİK’in duyurduğu Birger Meling ve Saracchi isimleri bu konuda ön plana çıkarken, TFF’nin yabancı kararı sonrası frene basıldı.

Süper Lig ’deki 20kulübün 18’i, geçtiğimiz sezonki 14yabancı kuralının devam etmesini istiyor. Bu doğrultuda Tahkim Kurulu’na da itirazda bulunuldu. Şimdi oradan çıkacak sonuç bekleniyor. Eğerilk 11’de 3 yerli isim oynatma zorunluluğu devam ederse, Bordo-Mavililer savunmanın solunda yerli oyunculara yönelecek. Türk futbolcu olarak listedeki tek sol bek ise Umut Meraş... Ancak Umut, A Milli Takım ile EURO2020’de boy gösteriyor, kulübü LeHavre de turnuva sonrasını bekliyor.





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