Transfer dönemine en hızlı giren ekip olan ve Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik, Fode Koita hamleleriyle gövde gösterisi yapan Trabzonspor 'da sıra sol beke geldi. Marlon'la yola devam etmeyen Bordo-Mavililer savunmanın soluna kaliteli bir isim getirmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını tam gaz sürdüren Fırtına'da liste kabarık. İşte sol bek için adaylar ve son durumları...

Galatasaray da devrede!

İtalyan basını, Karadeniz ekibinin, Napoli forması giyen Mario Rui ile ilgilendiğini yazarken, bu transfer için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi. 3 sene önce 5.75 milyon Euro karşılığında Maviler'e imza atan tecrübeli oyuncu geçen sezon tam 36 maçta forma giydi. Deneyimi ve istikrarı ile öne çıkan 30 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor'un şartları zorlayacağı kaydedildi.

Cüzi bir rakamla...

Uzun süredir temasların sürdüğü Miguel Trauco için de St.Etienne'le görüşmeler devam ediyor. Bordo-Mavililer, Fransız ekibiyle 1 yıl sözleşmesi kalan Perulu futbolcuyu çok cüzi bir rakama kadrosuna katmayı planlıyor. Trauco 2019'da Flamengo'dan 1 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

Satın alma opsiyonlu kiralama

Bir dönem gündeme gelen Issiaga Sylla da yeniden listede. Toulouse'un gelecek planları arasında yer almayan Gineli futbolcu için Fırtına satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle görüşmeleri yürütüyor. Geçen sezonu Lens'te kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki oyuncu da 9 yıldır oynadığı Fransa Ligi'nden ayrılmaya hazır. Bu nedenle Trabzonspor'un ilgisine sıcak bakıyor.

Trabzonspor'da transferi için çok çaba sarfedilen Birger Meling için Nimes'le bir türlü anlaşmaya varılamadı. Sol bekteki ilk aday olan Norveçli futbolcu için Fransız ekibi 3.5 milyon Euro'nun altına inmeyince, görüşmeler tıkandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "İsmail Köybaşı ve Uğur Çiftçi listemizde yok" dese de 2 oyuncuyla temaslar oldu, fakat şu an için beklemeye geçildi. Öncelik Rui, Trauco ve Sally'ye verildi.