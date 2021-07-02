Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Koita gibi önemli transferler yapan Trabzonspor ’da sıra geldi forvet ve sol beke. Golcü konusunda önceliğini Sörloth olarak belirleyen ve eski yıldızı için Leipzig’den haber bekleyen Bordo-Mavililer, savunmanın solu için pek çok isimle temasta. Listedeki oyunculardan ise 3’ü ön plana çıkıyor: Birger Meling, Alioski ve Umut Meraş... Leeds United ile kontratı biten ve aylar önce ilk temasın kurulduğu Alioski için Karadeniz ekibi, yıllık 1.2 milyon Euro artı 500 bin Euro imza parasını gözden çıkardı. Oyuncu tarafının cevabı bekleniyor. Birger Meling cephesinde ise hem menajeriyle hem de kulübü Nimes’le temaslar kesilmedi. Norveçli futbolcu Trabzonspor’a gelmeyi çok istiyor. Trabzonspor Yönetimi, bonservis pazarlıklarında rakamı makul seviyeye çekmeye çalışıyor.

2.5 milyon Euro’ya düştüler

Yerli aday olarak ağırlık verilen Umut Meraş, Türkiye’ye dönmek konusunda kararsız. 1-2 haftalık periyotta bu iş netlik kazanacak. Le Havre kulübü, 1 yıl kontratı kalan Umut için daha önce 3.5 hatta 4 milyon Euro seviyelerinden kapıyı açmıştı. Ancak beklentileri 2.5 milyon Euro seviyelerine düşmüş durumda. Trabzonspor, Umut’la anlaşırsa yerli kontenjanı açısından elini güçlendirecek.