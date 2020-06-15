Son dakika... Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı kadrosu açıklandı! Jose Sosa...
Trabzonspor, Ziraat Türkiye kupası yarı final rövanş maçında yarın akşam Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. Takımın önemli oyuncularından ve hafif sakatlığı bulunan Jose Sosa da kafilede yer aldı. Sosa'nın son dakikaya kadar oynatılacak duruma gelmesi için sağlık ekibinin yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.
Trabzonspor Kulübü, yarın akşam Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yle oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı kadrosunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı kamp kafilemiz belli oldu. Buna göre kafilemiz şu futbolculardan oluşuyor;
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MAJID HOSSEINI
MANUEL DA COSTA
MANOEL MESSIAS
JOAO PEREIRA
SERKAN ASAN
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
DOĞAN ERDOĞAN
ABDULKADİR PARMAK
TAHA TUNÇ
BADOU NDIAYE
KEREM BAYKUŞ
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ABDÜLKADİR ÖMÜR
ANTHONY NWAKAEME
ALEXANDER SÖRLOTH
CALEB EKUBAN
KORAY KILINÇ