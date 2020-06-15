Son dakika... Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı kadrosu açıklandı! Jose Sosa...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye kupası yarı final rövanş maçında yarın akşam Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. Takımın önemli oyuncularından ve hafif sakatlığı bulunan Jose Sosa da kafilede yer aldı. Sosa'nın son dakikaya kadar oynatılacak duruma gelmesi için sağlık ekibinin yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

15 Haziran 2020, Pazartesi 18:13 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika... Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı kadrosu açıklandı! Jose Sosa...

Trabzonspor Kulübü, yarın akşam Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yle oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı kadrosunu açıkladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: 

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı kamp kafilemiz belli oldu. Buna göre kafilemiz şu futbolculardan oluşuyor;

İlgili Haberler
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?


UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MAJID HOSSEINI

MANUEL DA COSTA

MANOEL MESSIAS

JOAO PEREIRA

SERKAN ASAN

ABDURRAHİM DURSUN

FILIP NOVAK

DOĞAN ERDOĞAN

ABDULKADİR PARMAK

TAHA TUNÇ

JOSE SOSA

BADOU NDIAYE

KEREM BAYKUŞ

BİLAL BAŞACIKOĞLU

ABDÜLKADİR ÖMÜR

ANTHONY NWAKAEME

ALEXANDER SÖRLOTH

CALEB EKUBAN

KORAY KILINÇ


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...