Trabzonspor Kulübü, yarın akşam Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yle oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı kadrosunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı kamp kafilemiz belli oldu. Buna göre kafilemiz şu futbolculardan oluşuyor;





UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MAJID HOSSEINI

MANUEL DA COSTA

MANOEL MESSIAS

JOAO PEREIRA

SERKAN ASAN

ABDURRAHİM DURSUN

FILIP NOVAK

DOĞAN ERDOĞAN

ABDULKADİR PARMAK

TAHA TUNÇ

JOSE SOSA

BADOU NDIAYE

KEREM BAYKUŞ

BİLAL BAŞACIKOĞLU

ABDÜLKADİR ÖMÜR

ANTHONY NWAKAEME

ALEXANDER SÖRLOTH

CALEB EKUBAN

KORAY KILINÇ



